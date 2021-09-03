В Новой Зеландии произошел теракт. Неизвестный напал на посетителей супермаркета в Окленде. Пострадали несколько человек. Нападавший был убит полицейскими.

Премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн уже объявила, что террорист был сторонником радикальных исламистов. Его личность известна спецслужбам. По некоторым данным, он прибыл в страну 10 лет назад из Южной Азии.