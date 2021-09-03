Жертв террористических актов вспоминают сегодня в России

Акции памяти пройдут во многих городах. В Москве люди соберутся возле тех мест, где в разные годы произошли нападения террористов. Днем состоится возложение цветов у памятника жертвам трагедии в Беслане.

В самом Беслане также сегодня весь день проходят памятные акции, – рассказала «Эху» сопредседатель комитета «Матери Беслана» Анета Гадиева.

Жертвами теракта в Беслане 17 лет назад стали более 330 человек.