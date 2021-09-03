Верховный суд России должен рассмотреть иск о рассекречивании фамилий советских чекистов

Историк Сергей Прудовский требует отменить ряд положений президентского указа 95-го года о гостайне и схожего распоряжения руководства ФСБ. Эти документы позволяют спецслужбе засекречивать фамилии сотрудников НКВД, однако истец, как пишет газета «Коммерсантъ», настаивает, что советских чекистов нельзя считать российскими контрразведчиками.

С проблемой раскрытия информации историк столкнулся во время изучения архивов и документов, посвященных одной из операций НКВД. В свою очередь, специалисты говорят, что фамилии многих сотрудников советской спецслужбы уже не являются тайной. Личные анкеты чекистов можно получить в Российском архиве социально-политической информации или в Государственном архиве.