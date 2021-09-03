Премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга объявил, что не будет участвовать в выборах главы правящей партии. По его словам, сейчас он намерен сосредоточиться на борьбе с коронавирусом. Это требует колоссальных усилий. Между тем, местный телеканал NНК утверждает, что Суга покинет пост главы правительства в этом месяце, когда завершится срок его полномочий. В свою очередь, газета «Никкей» писала, что в правящей Либерально-демократической партии Японии опасаются поражения на парламентских выборах в октябре, если ее председателем останется нынешний премьер. Рейтинг кабинета министров Японии сейчас ниже 30%.
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