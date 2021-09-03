В России сегодня свободна почти четверть от общего объема коек для пациентов с коронавирусом, – говорят в министерстве здравоохранения. Сейчас их общий объем составляет 220 тысяч мест, – добавили в ведомстве. Во время недавнего всплеска заболеваемости было развернуто 280 тысяч коек. Чиновники заверили, что система здравоохранения готова к тому, что осенью число заразившихся вновь будет расти. В то же время в Минздраве призывают граждан сделать прививки от коронавируса и от гриппа.