В России сегодня свободна почти четверть от общего объема коек для пациентов с коронавирусом, – говорят в министерстве здравоохранения. Сейчас их общий объем составляет 220 тысяч мест, – добавили в ведомстве. Во время недавнего всплеска заболеваемости было развернуто 280 тысяч коек. Чиновники заверили, что система здравоохранения готова к тому, что осенью число заразившихся вновь будет расти. В то же время в Минздраве призывают граждан сделать прививки от коронавируса и от гриппа.
Самое обсуждаемое
Чего сейчас удивляться, что аудитория узнала об источниках вашего финансирования? Именно эти СМИ так любят публиковать персональную информацию и копаться в чужих финансах, включая разоблачения собственных же коллег. Теперь и про вас узнали важные вещи — вас в том числе финансируют из-за рубежа…
+ 01:13 «Стали говорить «Лавров оправдывает преступления сталинизма». Это подло» «Те, кто требуют воспринимать Сталина как абсолютное зло, кто требует рассматривать его и Гитлера единственными виновниками Второй мировой войны, тем самым хотят поставить на одну доску нашу страну и тех, кто ставил целью завоевать Европу…»