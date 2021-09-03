Представители «Норильского никеля» и Росрыболовства договорились о мировом соглашении по делу о компенсации ущерба

Речь идет об иске после аварии на норильской ТЭЦ. Росрыболовство требует от одной из структур «Норникеля» почти 60 миллиардов рублей компенсации ущерба водным биоресурсам. Сегодня в ходе предварительного заседания Арбитражный суд Красноярского края отложил слушания до 3-го ноября, чтобы стороны могли провести переговоры.