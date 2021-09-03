Власти США решили не оказывать военную поддержку силам, которые ведут вооруженную борьбу с талибами в Афганистане. В Пентагоне напомнили, что американская военная операция в этой стране завершена. Сейчас сопротивление новому афганскому руководству оказывают силы, которые находятся в провинции Панджшер на северо-востоке страны. Группировка «Талибан», которая признана в России террористической и запрещена, проводит операцию против вооруженной оппозиции.