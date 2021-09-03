Акции памяти жертв терактов пройдут сегодня в Москве и других городах России

В столице мероприятия по случаю Дня солидарности в борьбе с терроризмом запланированы в десяти местах, где ранее были совершены террористические акты. В том числе у театрального центра на Дубровке, станциях метро «Рижская», «Лубянка», «Парк культуры», «Автозаводская». Днем на Солянке состоится церемония возложения цветов к памятнику жертвам террористического акта в Беслане. В самом североосетинском городе сегодня люди вновь соберутся во дворе школы № 1, где 17 лет назад террористы захватили заложников. Будет объявлена минута молчания. После состоится шествие к кладбищу, где зачитают имена погибших.