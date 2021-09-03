Талибы, захватившие Афганистан, намерены представить свое правительство

Уже известно, что женщинам в нем места не нашлось.

О составе будущего кабинета практически нет никаких утечек. Известно, что список министров обнародуют в ходе церемонии в президентском дворце, сказал представитель признанного террористическим и запрещенного в России движения «Талибан». По данным канала Al Jazeera, чиновников прежней администрации в кабмине не будет, равно как и женщин. При этом исламисты говорят, что новый орган власти станет правительством национального единства. Премьером станет лидер талибов Хайбатулла Ахундзада. Новые власти уже определились с губернаторами и главами силовых структур в провинциях, а также чиновниках на ключевых государственных постах.

«Талибан», управлявший Афганистаном по законам шариата до американской интервенции в 2001 году, на этот раз обещает представить миру более умеренное лицо, передает Reuters. Движение обещает защищать права человека и воздерживаться от репрессий, однако западные страны отказываются от сотрудничества с новыми властями. Отношения будут зависеть от конкретных действий.

Аналитики предрекают афганской экономике дальнейший спад. В агентстве Fitch считают, что более оптимистичный прогноз связан с инвестициями Китая и, возможно, России.