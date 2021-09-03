«Норникель» и «Росрыболовство» могут заключить мировое соглашение по иску на сумму почти 60 миллиардов рублей

Претензии к крупнейшему производителю никеля и палладия возникли после масштабного разлива нефтепродуктов в Норильске больше года назад.

Пойти на соглашение предложил юрист Норильско-Таймырской энергетической компании. Именно этому дочернему предприятию «Норникеля» принадлежит топливный резервуар, на котором произошло экологическое ЧП. Представитель ответчика сказал, что мировое соглашение уже прорабатывается и это лишь вопрос времени, сообщает агентство ТАСС. Он попросил отложить суд в Красноярске на два месяца, его поддержал и представитель истца. Судья ходатайство о переносе удовлетворила. Слушания пройдут 3 ноября. В Росрыболовстве, подавшем иск, размер ущерба оценили в 58 миллиардов рублей. За исключением нескольких миллиардов остальная сумма пойдёт на восстановление нарушенного состояния водных биоресурсов, отметили в федеральном агентстве. Там допустили мировое соглашение с «Норникелем». В компании сумму ранее называли необоснованно завышенной. Напомним, в мае прошлого года один из резервуаров дизельного топлива «Норникеля» из-за проседания фундамента получил повреждения, из него вылилось больше 20 тысяч тонн топлива, оно попало в почву, две реки в Норильске и окрестностях и озеро. Ростехнадзор выяснил, что к аварии привели технические и организационные нарушения при строительстве резервуара и его эксплуатации,

Ранее арбитражный суд Красноярского края взыскал с дочки «Норникеля» почти 150 миллиардов рублей за ущерб экологии. Пресса называла штраф рекордным в истории России и одним из крупнейших в мире. «Норникель» решил решение не обжаловать.