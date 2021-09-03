«Новая газета» публикует аудиозаписи с совещания в Королеве, где, как утверждается, обсуждались будущие фальсификации

«Новая газета» публикует аудиозаписи с совещания по думским выборам в подмосковном Королеве, где, как утверждает издание, обсуждались будущие фальсификации. Речь идет об инструктаже по проведению выборов в Госдуму и Мособлдуму, в ходе которого представительница городской администрации рассказывала, как именно предстоит обеспечить победу кандидатов от «Единой России». Слушателями инструктажа, по данным газеты, были руководители участковых избирательных комиссий Королева. В ходе совещания женский голос — как предполагают собеседники «Новой», похожий на голос советницы главы Королева Жанны Прокофьевой — обозначает задачи по конкретной партии: 42–45% по списку. Название партии не произносится. Инструктор убеждает собравшихся, что против их вбросов не сработает, никакое «Умное голосование». Отдельно она говорит про наблюдателей от партий, с которыми проблем возникнуть не должно.

Издание отмечает, что в 2019 году уже публиковало расследование о фальсификациях в Королеве, и тогда Жанне Прокофьевой пришлось давать объяснения рабочей группе Мособлизбиркома. «Новая газета» направила аудиозапись и запрос от редакции в Центральную избирательную комиссию. Реакции ее главы Эллы Памфиловой пока не последовало.