Администрация Хабаровска опубликовала видео с извинениями учительницы, которая исполнила восточный танец на линейке

Администрация Хабаровска опубликовала видео с извинениями учительницы хореографии Юлии Марченко, которая исполнила восточный танец «Птица счастья» на линейке 1 сентября. Преподавательница объяснила, что не ожидала такой негативной реакции на свой номер и сожалеет об этом. Юлия Марченко подчеркнула, что ее костюм был полностью закрытым, просто некоторые его части были телесного цвета.