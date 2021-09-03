Администрация Хабаровска опубликовала видео с извинениями учительницы, которая исполнила восточный танец на линейке

Администрация Хабаровска опубликовала видео с извинениями учительницы хореографии Юлии Марченко, которая исполнила восточный танец «Птица счастья» на линейке 1 сентября. Преподавательница объяснила, что не ожидала такой негативной реакции на свой номер и сожалеет об этом. Юлия Марченко подчеркнула, что ее костюм был полностью закрытым, просто некоторые его части были телесного цвета.
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