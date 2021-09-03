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07:34, 03 сентября 2021

Сбербанк ожидает к 2035 году снижения доходов россиян на 14%

Сбербанк ожидает к 2035 году снижения доходов россиян на 14%, если сценарий мировой углеродной нейтральности будет развиваться без изменений. Как передает РБК, такой прогноз дал глава банка Герман Греф. По его словам, последствия скажутся также на бюджете РФ. Суммарные потери могут составить 5 трлн рублей. По оценке аналитиков банка, к 2035 году энергетический экспорт России может упасть на $179 млрд, а к 2050 году — на $192 млрд. В этом случае потери ВВП к 2035 году могут составить 4,4%, а реальные доходы населения — упасть на 9%.


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