В Курганской области после того, как родители школьников записали обращение к Путину, к ним пришла полиция

В Курганской области после того, как родители учеников сельской школы записали обращение к Владимиру Путину с просьбой о новом здании, к ним пришла полиция.

Жители села Кетово много лет мучались со старым – пятидесятилетним – и тесным зданием школы. Детям там приходилось учиться в три смены, ходить по узким коридорам и сидеть в душных классах. В 2016-м из федерального и регионального бюджетов выделили около 700 млн рублей, нашли застройщика – к нынешнему лету здание достроили и даже развесили воздушные шарики к 1-му сентября. Однако оказалось, что из-за роста цен на стройматериалы смета выросла до более чем 900 млн – а чиновники компенсировать застройщику разницу отказались (искать компромисс тоже). Здание стоит опечатанным до сих пор.

Родители собрали свыше тысячи подписей под обращением к президенту – после этого в поселок нагрянула полиция. Несколько часов силовики ходили по домам, пытаясь изъять подписные листы и угрожая подписантам административными статьями за несогласованную акцию и штрафами.



В пресс-службе регионального управления МВД, а также в Департаменте образования Курганской области ситуацию пока никак не комментируют.