Суд удовлетворил ходатайство дочки Норникеля по иску Росрыболовства на 60 млрд рублей и отложил до 3 ноября заседание для заключения мирового соглашения между сторонами. Ущерб на 60 миллиардов был нанесен после разлива дизтоплива на ТЭЦ-3 в Норильске. Представитель «Норникеля» ранее заявлял, что сумма иска завышена.

Росрыболовство предъявлял претензии к Норильско-Таймырской энергетической компании – это «дочка» «Норникеля» — на сумму почти в 60 млрд рублей. Из них только около 3,5 млрд – это оценка прямого ущерба, а остальная часть суммы, по мнению ведомства, должна пойти на восстановление популяции рыбы в нескольких реках близ Норильска, в том числе некоторых ее ценных видов. В «Норникеле» такую оценку считают необоснованно завышенной и утверждают, что фактический размер вреда составил лишь около 2 млн рублей.

Впрочем, в преддверии старта слушаний обе стороны не исключили возможность заключения мирового соглашения. С такой инициативой первым выступил глава Росрыболовства Илья Шестаков. В интервью телеканалу РБК он сказал, что ведомство может предложить «Норникелю» не выплачивать штраф, а профинансировать строительство заводов для разведения рыбы. В самой компании также отметили, что готовы обсудить мировое соглашение.

В конце мая прошлого года авария на ТЭЦ в Норильске, принадлежащей «дочке» «Норникеля», привела к разливу в близлежащие реки и озеро Пясино свыше 21 тысячи тонн дизельного топливо. Ранее суд уже обязал компанию выплатить почти 150 млрд рублей в качестве возмещения вреда окружающей среде.