Памятные мероприятия, посвященные 17 годовщине трагедии в Беслане, пройдут сегодня

Сопредседатель комитета «Матери Беслана» Анета Гадиева сказала «Эху Москвы» о традиционной программе мероприятий.

Правозащитница, редактор сайта «Правда Беслана» Марина Литвинович в интервью «Эху Москвы» ранее подчеркнула, что власти ежегодно совершают ошибки, замалчивая трагедию в Беслане. Литвинович добавила, что независимое общественное расследование при её участии, участии «Новой газеты» и бывшего депутата Госдумы Юрия Савельева завершилось, они восстановили всю хронологию событий, а расследование властей давно не проводится.