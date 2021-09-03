Премьер Японии не будет выдвигать свою кандидатуру на выборах лидера правящей Либерально-демократической партии

Премьер-министр Японии Есихидэ Суга не будет выдвигать свою кандидатуру на выборах лидера правящей Либерально-демократической партии. Как отмечает телеканал NHK, таким образом Суга фактически отказывается от поста премьер-министра. Тем временем издание The Mainichi со ссылкой на правительственные источники сообщило о намерении премьер-министра уйти в отставку. Выборы главы Либерально-демократической партии назначены в Японии на 29 сентября. О мотивах премьера не сообщается.