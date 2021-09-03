Популярность Байдена среди американцев снизилась до минимального показателя с момента его инаугурации

Популярность президента США Джо Байдена среди американцев в свете событий в Афганистане снизилась до минимального показателя с момента его инаугурации в январе. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного исследовательской службой «Ю гав» по заказу портала «Яху».Одобряют работу Байдена на посту главы государства 44% респондентов. Противоположного мнения придерживаются 49% участников опроса. Остальные затруднились с ответом.
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