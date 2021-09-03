На ВЭФ подписано соглашение о создании нового города Спутник в 30 км от Владивостока

Документ подписали Министерство по развитию Дальнего Востока и Арктики, Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики, правительство Приморского края, ВЭБ.РФ и ООО «ПроГород». Создание нового города планируется на территории опережающего социально экономического развития «Надеждинская», менее чем в 30 км от Владивостока. Город будет рассчитан на 300 тыс. жителей, а площадь застройки составит 925 га. В рамках проекта планируется построить почти 3 млн кв. м. жилья. Вместе с населением городов Владивостока и Артема население агломерации совокупно может составить миллион человек
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