«Газпром» в ближайшие годы полностью обеспечит газификацию во всей России

Это пообещал глава компании Алексей Миллер. По его словам, к концу 2025 года в 35 регионах будет достигнута 100-процентная технически возможная газификация. А к 2030 году такой результат будет достигнут в целом по стране. В прошлом году Владимир Путин поручил «Газпрому» обеспечить завершение газификации регионов в два этапа — к 2024 году и 2030 году без привлечения средств граждан.