Талибы сегодня должны озвучить состав нового кабинета министров Афганистана

Руководитель центра изучения афганской политики Андрей Серенко считает, что предстоящие назначения представляют серьезную интригу. Об этом Андрей Серенко рассказал «Эху Москвы». Возможный курс нового кабмина можно будет обсуждать только после объявления его состава, добавил Андрей Серенко.

Москва надеется, что талибы и их противники в провинции Панджшер смогут разрешить конфликт мирным путем. Об этом сообщил глава МИД России Сергей Лавров. Лавров надеется, что угрозы о возобновлении боевых действий, не будут реализованы.