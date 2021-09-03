«Новая газета» утверждает, что в подмосковном Королёве готовятся фальсификации на выборах в ГД

В распоряжении издания имеется аудиозапись совещания, на котором главам избирательных комиссий ставят задачи по количеству голосов за определённых кандидатов и объясняют, как именно этот результат должен быть обеспечен. «Новая Газета» публикует фрагменты аудиозаписи и предполагает, что инструктаж проводила советник главы Королёва Жанна Прокофьева. Журналисты передали запись в ЦИК и сделали официальный запрос в комиссию Реакции ее главы Эллы Памфиловой пока не последовало.