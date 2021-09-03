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05:10, 03 сентября 2021

Американский марсоход «Настойчивость» добыл первый образец грунта с Марса.

Как сообщает лаборатория реактивного движения NASA, первые изображения, переданные на землю, показывают, что неповреждённый образец находится в резервуаре после извлечения. Однако в NASA отмечают, что из-за недостаточного освещения снимки получились нечёткими. Для полной уверенности в успехе миссии
понадобятся новые фотографии с более качественным светом. Ожидается, что новые фотографии будут переданы на Землю в субботу.


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