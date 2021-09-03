Космонавты Олег Новицкий и Петр Дубров сегодня будут работать за пределами МКС.

Им предстоит подключить многоцелевой лабораторный Модуль «Наука», пристыкованный к станции 29 июля. Начало работ запланировано на 17 35 из модуля «Поиск». Предполагается, что космонавты проведут в открытом космосе более 7 часов. Всего для интеграции модуля «Наука» потребуется около 10 выходов в открытый космос.