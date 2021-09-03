В Москве сегодня пройдут памятные акции, приуроченные ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом.

Они состоятся в местах, где совершались террористические акты. Как сообщает столичный департамент региональной безопасности, акции памяти, в частности, пройдут на

улице Гурьянова, у театрального центра на Дубровке, станциях метро «Рижская», «Лубянка», «Парк культуры», «Автозаводская». Памятная дата 3 сентября установлена в связи с Трагедией в Беслане, где в сентябре 2004 года жертвами боевиков, захватившими школу, стали более 300 человек, среди них – 186 детей.