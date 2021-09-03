Потомок династии Романовых Георгий 1 октября будет венчаться с итальянкой Ребеккой Беттарини в Петербурге.

Об этом, как сообщает ТАСС, заявил пресс-секретарь государственного музея-памятника «Исаакиевский собор» Игорь Стахеев. Как уточнил директор канцелярии Российского императорского дома Александр Закатов, этот акт станет первым после революции 1917 года полноценным, открытым и оформленным в соответствии с ныне действующими нормами исторического российского династического права бракосочетанием члена Российского императорского дома на территории России.
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