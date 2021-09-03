«Яндекс» станет участником пилотного проекта чартерного поезда для мигрантов.

Об этом РБК рассказал замглавы Минстроя Никита Стасишин. Рабочая сила нужна компании для возведения логистических складов. О планах ввоза трудовых мигрантов из-за рубежа чартерными поездами транзитом через Казахстан Стасишин говорил ранее на Восточном экономическом форуме. В пилотном режиме мигрантов привезут из Узбекистана, механизм планируется отработать до конца года. Заявки на участие в эксперименте также подали несколько крупных строительных компаний, в т.ч. занятых на космодроме «Восточный».
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