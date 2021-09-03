Гуманитарная авиаслужба ООН возобновляет полеты в Афганистан для доставки гуманитарных грузов.

Как сообщил представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик, с возобновлением рейсов продолжить свою деятельность в афганских провинциях смогут 160 гуманитарных организаций в т.ч. под эгидой Всемирной продовольственной программы ООН. По словам представителя генсека, в настоящее время пассажирские авиаперевозки связывают афганские города Мазари-Шариф и Кандагар со столицей Пакистана Исламабадом. Недоступной для авиарейсов пока остается афганская столица Кабул.