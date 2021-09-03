«Новая газета» пишет, что на выборах в ГД в подмосковном Королеве готовятся фальсификации.

В распоряжении издания оказалась аудиозапись совещания, на котором, предположительно, советник главы города Жанна Прокофьева инструктирует подчиненных, как обеспечить победу «Единой России». При этом звучат проценты, которые партия власти должна набрать по партийным спискам — от 42-х до 45-ти. На записи голос, похожий на голос Прокофьевой, настаивает на том, чтобы все прошло тихо, чисто и без жалоб. Сама Прокофьева уже была фигуранткой скандала, связанного с фальсификацией выборов.
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