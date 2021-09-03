Шведская группа ABBA объявила о выпуске первого за 40 лет альбома.

Как сообщается на сайте музыкантов, он выйдет 5 ноября. В альбоме представлены 10 песен, две из которых уже публике на видеопрезентации в Лондоне. Музыканты также планируют открыть арену в Лондоне и дать там серию концертов. Участвовать в шоу вместо певцов будут их голограммы. Виртуальных артистов создал режиссёр «Звёздных войн» Джордж Лукас. Всем музыкантам сейчас за 70.