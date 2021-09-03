Президент Польши Анжей Дуда ввел режим ЧП на границе с Белоруссией из-за беженцев.

Он будет действовать в двух приграничных регионах и продлится 30 дней. Как пишет издание Rzeczpospolita, в зоне действия особого режима запрещены массовые собрания, ограничены право на ношение оружия и съемка определенных объектов. Ситуация на границе с Белоруссией осложнилась после того, как режим Лукашенко в ответ на санкции перестал контролировать поток беженцев вытесняя их на территорию Литвы, Латвии и Польши.