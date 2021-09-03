Соратники Навального выпустили расследование об имуществе семьи вице-спикера ГД Алексея Гордеева.

Как выяснили расследователи, семье Гордеева принадлежит недвижимость общей стоимостью около 1,5 миллиарда рублей. По данным авторов расследования, жена Гордеева Татьяна владеет квартирой в Москве площадью 252 квадратных метра, стоимость которой соратники Навального оценили в 260 миллионов рублей. Дочери Гордеева Варваре Масловой принадлежат две квартиры в Москве площадью 136 и 152 квадратных метра — их стоимость в расследовании оценивается в 59 и 185 миллионов рублей соответственно. Обширными участками земли владеют мать жены Гордеева и его сын. На выборах в ГД Алексей Гордеев возглавляет список «ЕР» в Воронежской области.
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