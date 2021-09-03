Суд в Ростове-на-Дону арестовал на пять суток активистку Беллу Насибян.

У нее в соцсетях нашли фотографии с плакатом проекта «Умное голосование». Мать трехлетнего ребенка признали виновной в пропаганде экстремистской символики, т.к. «Умное голосование» является проектом ФБК чья деятельность признана властями экстремистской и запрещена. Мосгорсуд помимо ФБК признал экстремистскими и запретил все ресурсы, связанные с Навальным, но на бренд «Умного голосования» никаких ограничений не накладывалось.