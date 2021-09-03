«Газпром» в ближайшие годы полностью обеспечит газификацию во всей России.

Как пообещал глава компании Алексей Миллер, к концу 2025 года в 35 регионах будет достигнута 100-процентная технически возможная газификация, а к 2030 году такой результат будет достигнут в целом по стране. В прошлом году Владимир Путин поручил «Газпрому» обеспечить завершение газификации регионов в два этапа — к 2024 году и 2030 году без привлечения средств граждан.
Самое обсуждаемое
+ 01:13 «Стали говорить «Лавров оправдывает преступления сталинизма». Это подло» «Те, кто требуют воспринимать Сталина как абсолютное зло, кто требует рассматривать его и Гитлера единственными виновниками Второй мировой войны, тем самым хотят поставить на одну доску нашу страну и тех, кто ставил целью завоевать Европу…»
Чего сейчас удивляться, что аудитория узнала об источниках вашего финансирования? Именно эти СМИ так любят публиковать персональную информацию и копаться в чужих финансах, включая разоблачения собственных же коллег. Теперь и про вас узнали важные вещи — вас в том числе финансируют из-за рубежа…