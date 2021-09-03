К 2030 году число людей с деменцией в мире достигнет, по оценкам ВОЗ, 78 млн.

К 2050 году этот показатель вырастет до 139 млн. Рост составит 152%. Сейчас, по оценкам организации, деменцией страдает более 55 млн человек — 8% женщин и 5,5% мужчин в возрасте старше 65 лет. Деменция, или старческое слабоумие — это синдром, при котором деградируют память, мышление и поведение человека.