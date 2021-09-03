Акции космической компании Ричарда Брэнсона рухнули боле чем на 7%.

Это произошло на новостях о запрете Virgin Galactic запуска корабля SpaceShipTwo до завершения расследование инцидента в ходе первого суборбитального полета 11 июля. Накануне регулятор заявил, что при посадке корабль Unity-22 отклонился от заданного курса, что могло привести к аварии. Virgin Galactic планировала свой следующий суборбитальный космический полет в конце сентября или в начале октября.