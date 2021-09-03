Сбои в работе Instagram вторые сутки наблюдаются во многих странах.

Как сообщается на сайте сервиса Downdetector, жалобы поступают из США, Канады, Великобритании, Германии, Франции, Испании, Италии, России и ряда других стран. По данным сервиса, 65% пользователей, сообщивших о неполадках в России, жалуются на проблемы с загрузкой контента, 23% испытывают трудности при входе, еще 12% не могут зайти на сайт соцсети.