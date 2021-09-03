Сбои в работе Instagram вторые сутки наблюдаются во многих странах.

Как сообщается на сайте сервиса Downdetector, жалобы поступают из США, Канады, Великобритании, Германии, Франции, Испании, Италии, России и ряда других стран. По данным сервиса, 65% пользователей, сообщивших о неполадках в России, жалуются на проблемы с загрузкой контента, 23% испытывают трудности при входе, еще 12% не могут зайти на сайт соцсети.
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+ 01:13 «Стали говорить «Лавров оправдывает преступления сталинизма». Это подло» «Те, кто требуют воспринимать Сталина как абсолютное зло, кто требует рассматривать его и Гитлера единственными виновниками Второй мировой войны, тем самым хотят поставить на одну доску нашу страну и тех, кто ставил целью завоевать Европу…»
Чего сейчас удивляться, что аудитория узнала об источниках вашего финансирования? Именно эти СМИ так любят публиковать персональную информацию и копаться в чужих финансах, включая разоблачения собственных же коллег. Теперь и про вас узнали важные вещи — вас в том числе финансируют из-за рубежа…