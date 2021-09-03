«НГ» утверждает, что в подмосковном Королёве готовятся фальсификации на выборах в ГД.

В распоряжении издания есть аудиозапись с совещания, на котором главам избирательных комиссий ставят задачи по количеству голосов за определённых кандидатов и объясняют, как именно этот результат должен быть обеспечен. «НГ» публикует фрагменты аудиозаписи и предполагает, что инструктаж проводила советник главы Королёва Жанна Прокофьева. Журналисты передали запись в ЦИК и сделали официальный запрос в комиссию Реакции ее главы Эллы Памфиловой пока не последовало.
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