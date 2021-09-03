Число жертв урагана «Ида» на северо-востоке США выросло до 29.

Как передает Эн-би-си со ссылкой на местные власти, 12 человек погибли в штате Нью-Йорк, 14 — в соседнем Нью-Джерси, еще три человека погибли в штате Пенсильвания. Власти всех трех штатов ввели на своей территории режим чрезвычайной ситуации. За несколько часов в Нью-Йорке выпало от 15 до 25 см осадков. Основной удар стихии пришелся на районы Бруклин и Квинс. Местные жители в соцсетях сообщали о затоплениях улиц, домов и станций метро. Ливни привели к перебоям в работе трех городских аэропортов, были отменены несколько матчей Открытого чемпионата США по теннису.
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