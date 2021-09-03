Z Архив новостей новости
5 0 6 0
01:11, 03 сентября 2021

Число жертв урагана «Ида» на северо-востоке США выросло до 29.

Как передает Эн-би-си со ссылкой на местные власти, 12 человек погибли в штате Нью-Йорк, 14 — в соседнем Нью-Джерси, еще три человека погибли в штате Пенсильвания. Власти всех трех штатов ввели на своей территории режим чрезвычайной ситуации. За несколько часов в Нью-Йорке выпало от 15 до 25 см осадков. Основной удар стихии пришелся на районы Бруклин и Квинс. Местные жители в соцсетях сообщали о затоплениях улиц, домов и станций метро. Ливни привели к перебоям в работе трех городских аэропортов, были отменены несколько матчей Открытого чемпионата США по теннису.


Загрузка комментариев...

Самое обсуждаемое

Блоги

Вандалы разрисовали подъезд и офис правозащитника Льва Пономарева Рядом с квартирой правозащитника повесили листовку с текстом «логово защитника террористов»...

5 146 6 10260 02.09
Новости

В Кремле считают опасными евроатлантические устремления Украины Россия будет вынуждена пойти на контрмеры, — сказал пресс-секретарь президента Дмитрия Пескова…

5 74 6 5981
Блоги

Мария Захарова директор Департамента информации и печати МИД России

Киев обиделся Чтобы как-то подсластить пилюлю, Таллин пообещал усилить военную помощь Украине и предоставить полевой госпиталь. Второе нужнее, честное слово…

5 81 6 8780 02.09
Блоги

«Журналисты — не иностранные агенты!». Обращение независимых медиа к российским властям «Мы требуем пересмотра решений о закрытии редакций наших коллег, присвоении им статусов нежелательных организаций и иностранных агентов»...

5 116 6 18474 27.08
Интервью Особое мнение

Виктор Шендерович гость: Виктор Шендерович писатель

Там, где есть свобода, где люди сами решают свою судьбу – там выигрывают более эффективные. А значит более свободные. Рабы не могут изобрести никаких машин…

5 87 6 13969 02.09
#слушать 36:24 8читать ;смотреть $скачать HD / SD
Блоги

+ «Стали говорить «Лавров оправдывает преступления сталинизма». Это подло» 01:13 «Стали говорить «Лавров оправдывает преступления сталинизма». Это подло» «Те, кто требуют воспринимать Сталина как абсолютное зло, кто требует рассматривать его и Гитлера единственными виновниками Второй мировой войны, тем самым хотят поставить на одну доску нашу страну и тех, кто ставил целью завоевать Европу…»

5 254 6 41541 31.08
8читать ;смотреть
Блоги

Сергей Марков политолог

Политическая элита США сама лишила себя разума Политическое поведение США и их союзников становится похоже на поведение безумца. Более точно — на поведение параноика, который во всех явлениях видит только то, что ему хочется видеть…

5 52 6 8597 31.08
Новости

Радио «Свобода»: Младшая дочь депутата Леонида Слуцкого начала учиться в престижной американской школе в Швейцарии Слуцкий входил в последние пять созывов Госдумы и возглавляет комитет по международным делам…

5 44 6 7286
Блоги

Сергей Собянин мэр Москвы

Бесплатные пересадки. Снижение стоимости проезда в наземном транспорте С сегодняшнего дня пересадка между автобусами, электробусами и трамваями разных маршрутов будет бесплатной в течение 90 минут с начала поездки…

5 70 6 11831 01.09
Блоги

Мария Захарова директор Департамента информации и печати МИД России

Чего сейчас удивляться, что аудитория узнала об источниках вашего финансирования? Именно эти СМИ так любят публиковать персональную информацию и копаться в чужих финансах, включая разоблачения собственных же коллег. Теперь и про вас узнали важные вещи — вас в том числе финансируют из-за рубежа…

5 247 6 46052 27.08
Блоги

Мария Захарова директор Департамента информации и печати МИД России

Правочеловеческий 3D-принтер в Гааге сломался Голландских депутатов весьма справедливо, надо сказать, возмутило, что Гаага помогает боевикам, которые не гнушаются такими откровенно варварскими методами ведения войны, как вербовка детей…

5 41 6 7667 31.08
Блоги

Рамзан Кадыров глава Чечни

Результат титанического труда и мудрой политики налицо Мы все также ждем в гости Александра Григорьевича и встретим с особым радушием. В нашей республике его ценят и уважают как волевого, мужественного и порядочного человека…

5 105 6 20192 30.08
Блоги

12 поправок в законы об иноагентах Медиасообщество России выступает с пакетом поправок в действующее законодательство об «иностранных агентах», которые направлены на корректировку правоприменения…

5 95 6 19478 01.09
Новости

Российский МИД возмутился тем, что компании Google и Apple не удаляют из своих магазинов приложение «Навальный» Это неприемлемо, особенно в преддверии выборов, сказала официальный представитель ведомства Мария Захарова, передает РИА Новости…

5 29 6 6111
Новости

Школьник из Воркуты поправил президента России Владимира Путина во время открытого урока Путин назвал «Семилетней» войну против Швеции, в которой участвовал Петр Первый. Подросток сказал, что война называлась «Северной»...

5 91 6 127710
Блоги

Антон Орехъ обозреватель

Моськи vs слоны Занятно, конечно, какое угнетающее действие на власть оказывает само имя Навального. Он уже физически удален из свободной жизни. Но оказывается приложение с этим именем самим фактом своего существования является вмешательством в выборы…

5 116 6 25113 02.09

Популярное за неделю

Новости

В Кремле не поддерживают директора школы в Воркуте, которая назвала наглостью поступок ученика, поправившего Путина Об этом рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков…

5 71 6 33300
Код доступа

Юлия Латынина ведущий: Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

Раньше мы думали, что смертники взрываются в условиях полной превосходящей военной силы неверных — оказывается, смертники продолжают использоваться в качестве наступательного оружия даже при полном контроле над территорией…

5 49 6 62482 28.08
#слушать 48:20 8читать ;смотреть $скачать HD / SD
Голосование

2894854
«Процессы, занявшие вторые места в голосовании»
Выбираем процесс для программы «Не так!»

5 5 6 4345 29.08
Блоги

Дмитрий Гудков политик

Деды воевали? У меня для дедов плохие новости… Мирзализаде за шутку выслан. А Поздняков за угрозы, атаки и самое натуральное разжигание вражды скоро, поверьте, будет представлен к награде. Я бы дал орден Дружбы. Два…

5 94 6 167903 30.08
Блоги

Александр Невзоров публицист

+ Крокодил в кремлевской стене Крокодил в кремлевской стене Первоочередные объекты удушения, носители этой хилой русской свободы идут к режиму жаловаться на режим…

5 51 6 83917 30.08
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 9244131
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель

6 5012948

Сегодня в эфире