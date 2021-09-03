РПН предупреждает об осеннем подъеме заболеваемости коронавирусом.

Как заявила в телеэфире глава ведомства Анна Попова, увеличение числа заболеваний можно будет ожидать во второй декаде сентября. При этом, по ее словам, распространения новых штаммов коронавируса не наблюдается. Всего в России с начала пандемии ковидом заразились почти 7 млн чел., умерли 185 тыс.