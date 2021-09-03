Приложение GetContact внесено в реестр организаторов распространения информации.

Внимание на это обратил проект «Роскомсвобода». Сервис предназначен для определения владельцев номеров телефонов. Теперь GetContact будет обязан собирать и хранить данные пользователей и делиться ими с госструктурами и спецслужбами по их запросу. При регистрации в GetContact сервис просит предоставить доступ к списку контактов, которые хранятся в телефоне пользователя. Этот список загружается на сервер компании. GetContact в прошлом году заняло третье место по скачиваниям среди россиян, уступив только Telegram и TikTok.