Приложение GetContact внесено в реестр организаторов распространения информации.

Внимание на это обратил проект «Роскомсвобода». Сервис предназначен для определения владельцев номеров телефонов. Теперь GetContact будет обязан собирать и хранить данные пользователей и делиться ими с госструктурами и спецслужбами по их запросу. При регистрации в GetContact сервис просит предоставить доступ к списку контактов, которые хранятся в телефоне пользователя. Этот список загружается на сервер компании. GetContact в прошлом году заняло третье место по скачиваниям среди россиян, уступив только Telegram и TikTok.
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Чего сейчас удивляться, что аудитория узнала об источниках вашего финансирования? Именно эти СМИ так любят публиковать персональную информацию и копаться в чужих финансах, включая разоблачения собственных же коллег. Теперь и про вас узнали важные вещи — вас в том числе финансируют из-за рубежа…