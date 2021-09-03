РКН потребовал от Apple и Google удалить приложение «Навальный» из магазинов App Store и Google Play.

В ведомстве заявили, что отказ будет расцениваться как вмешательство в российские выборы. Как передает ИФ, обращение РКН в американские компании направлено по требованию ГП на том основании, что ФБК объявлен «экстремистской» организацией, запрещенной в России. В середине августа РКН уже направлял Apple и Google требование об удалении приложения «Навальный». Вскоре стало известно, что мобильные операторы и провайдеры начали блокировать приложение в России.