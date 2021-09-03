РКН потребовал от Apple и Google удалить приложение «Навальный» из магазинов App Store и Google Play.

В ведомстве заявили, что отказ будет расцениваться как вмешательство в российские выборы. Как передает ИФ, обращение РКН в американские компании направлено по требованию ГП на том основании, что ФБК объявлен «экстремистской» организацией, запрещенной в России. В середине августа РКН уже направлял Apple и Google требование об удалении приложения «Навальный». Вскоре стало известно, что мобильные операторы и провайдеры начали блокировать приложение в России.
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Чего сейчас удивляться, что аудитория узнала об источниках вашего финансирования? Именно эти СМИ так любят публиковать персональную информацию и копаться в чужих финансах, включая разоблачения собственных же коллег. Теперь и про вас узнали важные вещи — вас в том числе финансируют из-за рубежа…