Пентагон дал понять, что противникам талибов не стоит рассчитывать на военную помощь США

Военная операция США в Афганистане завершена, — заявил представитель Пентагона Джон Кирби, отвечая на вопрос, будут ли США поддерживать сопротивление талибам* в афганской провинции Панджшер. В Панджшере против талибов ведет борьбу Фронт национального сопротивления Афганистана. Пентагон ранее заявлял, что продолжит наносить в Афганистане удары по террористам, в том числе по группировке «Исламское государство»**.

*представители радикального движения, признанного террористическим и запрещенного в РФ

** запрещена в РФ