Сегодня, как ожидается, вновь заработает аэропорт Кабула.

Об этом телеканалу «Аль-Джазира» сообщил представитель афганской гражданской авиации. По его словам, прежде всего внутренние полёты возобновятся в Кандагар, Мазари-Шариф и Джелалабад. Чтобы ускорить восстановление работы аэропорта власти Катара в среду прислали самолёт с техническим персоналом. В Дохе считают, что закрытие кабульского аэропорта после ухода американских войск может создать серьёзные стратегические и гуманитарные проблемы. Эту позицию поддерживает и Турция, которая также планирует оказать техническую поддержку в этом вопросе «Талибану»*

*движение признано в России террористическим и запрещено.