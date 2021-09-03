Суд в Великобритании приговорил подозреваемого в подготовке теракта к чтению Диккенса и Шекспира. 21-летний Бен Джон, которого полиция называет сторонником идей превосходства белой расы и идеологии неонацизма, был уличен в скачивании из интернета материалов по изготовлению взрывчатки. Как отмечает медиакомпания «Би-би-си», сбор подобной информации о в Великобритании может караться тюремным заключением сроком до 15-ти лет, однако судья Тимоти Спенсер в графстве Линкольншир на востоке Англии решил, что фигурант должен прочитать классику английской литературы. Проэкзаменовать его судья намерен 4 января.