Суд в Великобритании приговорил подозреваемого в подготовке теракта к чтению Диккенса и Шекспира. 21-летний Бен Джон, которого полиция называет сторонником идей превосходства белой расы и идеологии неонацизма, был уличен в скачивании из интернета материалов по изготовлению взрывчатки. Как отмечает медиакомпания «Би-би-си», сбор подобной информации о в Великобритании может караться тюремным заключением сроком до 15-ти лет, однако судья Тимоти Спенсер в графстве Линкольншир на востоке Англии решил, что фигурант должен прочитать классику английской литературы. Проэкзаменовать его судья намерен 4 января.
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