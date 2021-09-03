Акции памяти жертв теракта в бесланской школе пройдут сегодня в российских городах.

17-ую годовщину захвата школы в Осетии отмечают несколько дней, начиная с 1 сентября. Другие регионы присоединяются к траурным мероприятиям сегодня, в день солидарности в борьбе с терроризмом.

Вспоминать трагические события будут по-разному. Местные власти предлагают участвовать в флешмобах, зажигать свечи, возлагать цветы к памятникам. Специальные акции запущены в интернете. В отдельных областях пройдут круглые столы по теме противодействия террору.

Общественные организации готовят в этот день всероссийскую акцию «Капля жизни» в память о заложниках, которым террористы не давали пить.

В Москве памятная церемония пройдет возле мемориала жертвам теракта в Беслане на Солянке.