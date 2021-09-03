МИД Украины осудил отказ России продлить мандат наблюдателей ОБСЕ на границе двух стран. В ведомстве полагают, что Москва готовится направить в Донбасс оружие и наемников для эскалации конфликта. Мандат наблюдателей от Организации по безопасности и сотрудничеству Европе миссии ОБСЕ на пунктах пропуска «Гуково» и «Донецк» действовал с июля 2014 года и истекает 30 сентября. Отказ его продлить постпред России при ОБСЕ Александр Лукашевич объяснил антироссийскими нападками и подчеркнул, что решение пересмотру не подлежит.