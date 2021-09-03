Часть россиян, проживающих за рубежом, сможет с сегодняшнего дня проголосовать досрочно на выборах в Госдуму. Перечень стран и участков ранее утвердил Центризбирком.

Всего за рубежом будут организованы почти 350 избирательных участков в 143 странах. Но не все из них откроются уже сегодня. Досрочное голосование начинается пока только на 95 участках, которые располагаются в 55 государствах мира. При этом для всех без исключения российских избирателей участки откроются в Катаре и Омане. В остальных случаях досрочно проголосовать смогут только отдельные группы россиян, причем большинство участков будет работать только один день.

Непосредственно на территории России досрочное голосование на выборах в Госдуму началось несколько дней назад. Его организуют в 11 регионах, где избиратели живут в труднодоступных или отдаленных местностях, а также на судах. Преимущественно речь идет о субъектах на севере России.

Выборы в Госдуму назначены на 19 сентября, при этом они будут проходить в течение трех дней. Это решение ранее критиковалось некоторыми общественными деятелями, которые опасаются, что оно приведет к росту фальсификаций.