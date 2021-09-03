«Новая газета» узнала о подготовке фальсикаций выборов в подмосковном Королеве. Редакция получила аудиозапись совещания, на котором обсуждали, кто и с каким результатом победит.

Когда речь зашла об одномандатных округах, женщина, которая проводила инструктаж, назвала кандидатов от «Единой России». Источники издания говорят, что ее голос очень похож на голос советника главы Королева Жанны Прокофьевой. «Новая газета» направила запись в Центризбирком и ждет официально реакции главы ЦИКа Эллы Памфиловой.