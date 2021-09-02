Марсоход Perseverance смог получить пробы грунта

Об этом написал в «Твиттере» главный инженер проекта Адам Стелцнер. Он отметил, что никогда не был так счастлив увидеть дыру в скале. Первая попытка забора грунта была 7 августа и завершилась неудачей. Аппарат совершил посадку на Марсе в феврале этого года.